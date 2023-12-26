Лига чемпионов уже давно не лига чемпионов – ее чаще выиграют другие

ISPORT рассказывает о том, кто выиграет главный клубный турнир мира.

В 1950-х годах был введен новый клубный турнир – Кубок Европейских Чемпионов. И да, в нем обычно выступали именно чемпионы своих стран.

Конечно, были разные случаи, когда, например, действующий победитель турнира не смог выиграть свой чемпионат и попадал в этот КЕЧ благодаря тому, что одно место в турнире выделялось для действующего победителя.

Когда в начале 1990-х КЕЧ пережил перемены и стал Лигой чемпионов, сильно ничего не изменилось – в турнир также приглашались обладатели золотых медалей европейских чемпионатов.

Источник: Getty Images

Всё начало меняться в 1997 году. Тогда, согласно правилам, участие в турнире приняли восемь вице-чемпионов лучших стран по рейтингу УЕФА, которые присоединились к 46 чемпионам и действующему триумфатору турнира дортмундской Боруссии, которая вообще стала третьей в Бундеслиге.

И хотя ЛЧ выиграл чемпион Испании Реал Мадрид, но уже в следующем сезоне в финале сошлись вице-чемпион Англии Манчестер Юнайтед и серебряный призер Бундеслиги мюнхенская Бавария.

Источник: Getty Images

Победители вице-чемпионы

В итоге, за последние 26 лет Лигу чемпионов целых девять раз выигрывали команды, прошедшие в этот турнир со второго места в своем чемпионате.

Более того, был период с 2012 по 2017 год, когда сразу шесть раз подряд турнир выигрывали именно вице-чемпионы.

Лидером по этому показателю, конечно, является мадридский Реал, который пять раз выигрывал ЛЧ тогда, когда не был действительно чемпионом. Плюс к этому еще дважды подобная история была еще в КЕЧ, когда они выходили в следующий турнир как действующий обладатель трофея, хотя в чемпионате были 2-ми или 3-ми.

Источник: Getty Images

Победители ЛЧ, вышедшие на турнир со второго места

1999 – МЮ

2000 – Реал М

2012 – Челси

2013 – Бавария

2014 – Реал М

2015 – Барселона

2016 – Реал М

2017 – Реал М *

2022 – Реал М

*также вышли как действующий победитель ЛЧ

Победители чемпионы

И все же, конечно, команды с золотыми медалями своих первенств на груди выигрывали турнир немного чаще, а именно – 11 раз.

Но, например, в этом году Ман Сити стал только третьим чемпионом-чемпионом за последние 12 лет! Внимательные читатели могли счесть, что мадридский Реал провернул подобный трюк трижды. Еще дважды доказывали свой чемпионский статус Бавария и Барселона.

Источник: Getty Images

Победители ЛЧ, вышедшие на турнир, потому что были чемпионами

1998 – Реал М

2001 – Бавария

2002 – Реал М

2004 - Порту

2006 – Барселона

2008 – МЮ

2010 – Интер

2011 – Барселона

2018 – Реал М

2020 – Бавария

2023 – Манчестер Сити

Другие победители

И еще шесть раз Лигу чемпионов выигрывали команды, перед розыгрышем главного европейского турнира не смогли войти в двойку лучших у себя в стране.

Украинские фанаты хорошо помнят финал 2003 года, когда Андрей Шевченко забил решающий пенальти в ворота Джиджи Буффона и принес своему Милану победу. Так вот, в ту ЛЧ "Россонери" вышли только с четвертого места Серии А, отстав от третьего Интера на 14(!) баллов и опередив Кьево на ОДИН балл!

Источник: Getty Images

Через два года Милан выигрывает чемпионат Италии и выйдет в финал ЛЧ, но уступит там четвертую команду Англии – Ливерпуль (а на момент финала "красные" вообще уже закончили следующее первенство пятыми)!

Спустя еще два года Милан и Ливерпуль стали соавторами уникального финала, ведь обе команды тогда вышли в ЛЧ с третьих мест своих чемпионатов и встретились в финале.

Ливерпуль вообще уникальная команда, ведь дважды выиграла Лигу чемпионов, выйдя к ней с четвертого места. Да, в киевском финале ЛЧ также играла четвертая команда АПЛ. А вот когда Ливерпуль выиграл чемпионат, тогда Челси стал четвертым, а уже в следующем году выиграл ЛЧ.

Последней командой, которую мы еще не упомянули в этой категории, Барселона. В финал 2009 года юный Месси и компания вышли после того, как стали только третьими в Ла Лиге-2007/08.

2003 – Милан

2005 – Ливерпуль

2007 – Милан

2009 – Барселона

2019 – Ливерпуль

2021 – Челси

Источник: Getty Images

Подводя итоги, можно сказать, что сразу 15 победителей Лиг чемпионов не смогли бы их выиграть, если бы на турнир отбирались по-прежнему только чемпионы своих стран.

Заметим, что за этот же отметок в 26 лет сразу семь клубов оформили как минимум трофейный дубль – выиграли ЛЧ и собственный чемпионат, это Барселона (4 раза), Бавария (3), МЮ (2), Реал (2), Интер, Порту, Ман Сити. То есть, сразу 14 раз за 26 лет.

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