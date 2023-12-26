Лига чемпионов уже давно не лига чемпионов – ее чаще выиграют другие
В 1950-х годах был введен новый клубный турнир – Кубок Европейских Чемпионов. И да, в нем обычно выступали именно чемпионы своих стран.
Конечно, были разные случаи, когда, например, действующий победитель турнира не смог выиграть свой чемпионат и попадал в этот КЕЧ благодаря тому, что одно место в турнире выделялось для действующего победителя.
Когда в начале 1990-х КЕЧ пережил перемены и стал Лигой чемпионов, сильно ничего не изменилось – в турнир также приглашались обладатели золотых медалей европейских чемпионатов.
Всё начало меняться в 1997 году. Тогда, согласно правилам, участие в турнире приняли восемь вице-чемпионов лучших стран по рейтингу УЕФА, которые присоединились к 46 чемпионам и действующему триумфатору турнира дортмундской Боруссии, которая вообще стала третьей в Бундеслиге.
И хотя ЛЧ выиграл чемпион Испании Реал Мадрид, но уже в следующем сезоне в финале сошлись вице-чемпион Англии Манчестер Юнайтед и серебряный призер Бундеслиги мюнхенская Бавария.
Победители вице-чемпионы
В итоге, за последние 26 лет Лигу чемпионов целых девять раз выигрывали команды, прошедшие в этот турнир со второго места в своем чемпионате.
Более того, был период с 2012 по 2017 год, когда сразу шесть раз подряд турнир выигрывали именно вице-чемпионы.
Лидером по этому показателю, конечно, является мадридский Реал, который пять раз выигрывал ЛЧ тогда, когда не был действительно чемпионом. Плюс к этому еще дважды подобная история была еще в КЕЧ, когда они выходили в следующий турнир как действующий обладатель трофея, хотя в чемпионате были 2-ми или 3-ми.
Победители ЛЧ, вышедшие на турнир со второго места
- 1999 – МЮ
- 2000 – Реал М
- 2012 – Челси
- 2013 – Бавария
- 2014 – Реал М
- 2015 – Барселона
- 2016 – Реал М
- 2017 – Реал М *
- 2022 – Реал М
*также вышли как действующий победитель ЛЧ
Победители чемпионы
И все же, конечно, команды с золотыми медалями своих первенств на груди выигрывали турнир немного чаще, а именно – 11 раз.
Но, например, в этом году Ман Сити стал только третьим чемпионом-чемпионом за последние 12 лет! Внимательные читатели могли счесть, что мадридский Реал провернул подобный трюк трижды. Еще дважды доказывали свой чемпионский статус Бавария и Барселона.
Победители ЛЧ, вышедшие на турнир, потому что были чемпионами
- 1998 – Реал М
- 2001 – Бавария
- 2002 – Реал М
- 2004 - Порту
- 2006 – Барселона
- 2008 – МЮ
- 2010 – Интер
- 2011 – Барселона
- 2018 – Реал М
- 2020 – Бавария
- 2023 – Манчестер Сити
Другие победители
И еще шесть раз Лигу чемпионов выигрывали команды, перед розыгрышем главного европейского турнира не смогли войти в двойку лучших у себя в стране.
Украинские фанаты хорошо помнят финал 2003 года, когда Андрей Шевченко забил решающий пенальти в ворота Джиджи Буффона и принес своему Милану победу. Так вот, в ту ЛЧ "Россонери" вышли только с четвертого места Серии А, отстав от третьего Интера на 14(!) баллов и опередив Кьево на ОДИН балл!
Через два года Милан выигрывает чемпионат Италии и выйдет в финал ЛЧ, но уступит там четвертую команду Англии – Ливерпуль (а на момент финала "красные" вообще уже закончили следующее первенство пятыми)!
Спустя еще два года Милан и Ливерпуль стали соавторами уникального финала, ведь обе команды тогда вышли в ЛЧ с третьих мест своих чемпионатов и встретились в финале.
Ливерпуль вообще уникальная команда, ведь дважды выиграла Лигу чемпионов, выйдя к ней с четвертого места. Да, в киевском финале ЛЧ также играла четвертая команда АПЛ. А вот когда Ливерпуль выиграл чемпионат, тогда Челси стал четвертым, а уже в следующем году выиграл ЛЧ.
Последней командой, которую мы еще не упомянули в этой категории, Барселона. В финал 2009 года юный Месси и компания вышли после того, как стали только третьими в Ла Лиге-2007/08.
- 2003 – Милан
- 2005 – Ливерпуль
- 2007 – Милан
- 2009 – Барселона
- 2019 – Ливерпуль
- 2021 – Челси
Подводя итоги, можно сказать, что сразу 15 победителей Лиг чемпионов не смогли бы их выиграть, если бы на турнир отбирались по-прежнему только чемпионы своих стран.
Заметим, что за этот же отметок в 26 лет сразу семь клубов оформили как минимум трофейный дубль – выиграли ЛЧ и собственный чемпионат, это Барселона (4 раза), Бавария (3), МЮ (2), Реал (2), Интер, Порту, Ман Сити. То есть, сразу 14 раз за 26 лет.
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