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"Невероятно": Гвардиола сравнил Холанда с Месси

Специалист высказался об адаптации норвежца.
Вчера, 23:08
Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу участия команды в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам специалиста, норвежский футболист идеально подходит "горожана".

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"Он адаптировался очень хорошо после прихода в Ман Сити. У нас замечательные футболисты, которые хорошо принимают новичков. Эрлинг и другие игроки сразу это почувствовали. Мы не оказываем давление и не говорим игроку, что он обязан забивать голы. Мы говорим приобщаться к тому, что мы делаем, а остальное придет само собой".

Гвардиола заявил, что Эрлинг превосходит Лионеля Месси.

"Он настолько силен морально, что после одного забитого мяча сразу хочет второй. Потом – третий. Взгляните на его результативность. Даже у Месси в этом возрасте не было таких показателей. Это невероятно. Холанд забивал везде, где играл. Мы рады, что Эрлинг и де Брюйне вернулись".

Матч 1/8 финала Копенгаген – Манчестер Сити состоится 13 февраля. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник: Манчестер Сити

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