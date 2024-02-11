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"Месси или Роналду?": Защитник Реала дал ответ на вопрос

Карвахаль по-своему оценил игроков.
Вчера, 22:51
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль сравнил между собой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я ставлю их на один уровень и не предпочитаю одного из них другому. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу выбрать между ними. Я думаю, что они очень разные".

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"Месси – игрок, который способен опускаться, чтобы получать мяч и начинать атаки, и он может участвовать в игре и больше создавать. Криштиану – монстр в том, что касается забивания голов, входов в штрафную площадь и добивания. Если бы они играли вместе, это было бы настоящей бомбой. Было бы интересно на это посмотреть", – сказал испанец в интервью Albiceleste Talk.

Напомним, Карвахаль и Роналду вместе выступали за Реал с 2013 по 2018-й год.

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