ПСЖ - Реал Сосьєдад 2:0 результат та огляд матчу Ліги чемпіонів

Французский коллектив сделал хороший задел для выхода в четвертьфинал.

В среду, 14 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Реал Сосьедад.

В первом тайме команды создали минимум моментов, что не повлияло на ход встречи.

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После перерыва французский коллектив сумел перевернуть игру. Сначала Мбаппе отметился голом, а затем Баркола поразил ворота гостей.

Реал Сосьедад, в свою очередь, не смог отметиться голом престижа.

Ответный матч команд пройдет 5 марта в Испании.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Реал Сосьедад

ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Баркола, 70

Ожидаемые голы (XG): 1.48-0.48

Владение мячом: 57%-43%

Удары: 14-8

Удары в створ: 6-0

Фолы: 6-15

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Перейра (Эрнандес, 72), Бералдо - Заир-Эмери, Руис, Витинья - Дембеле (Коло Муани, 83), К. Мбаппе, Баркола (Асенсио, 72).

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 78), Галан (Арамбуру, 88) - Мендес (Туррьентес, 79), Субименди, Мерино - Кубо, А. Силва (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 66).

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