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Зинченко начнет матч Арсенал - Порту на скамейке запасных

Английский коллектив постарается нивелировать преимущество португальцев, которое те заработали по итогам первой встречи.
Сегодня, 21:26
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Во вторник, 12 марта, в Лондоне на Эмирейтс пройдет второй матч противостояния в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между Арсеналом и Порту.

Фулбек/хавбек "канониров" Александр Зинченко попал в заявку на данный поединок. Однако начнет его 27-летний украинец на скамейке запасных - его место на поле займет Якуб Кивьор.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэль, Кивьор - Эдегор, Райс, Жоржиньо - Сака, Хаверц, Троссард.

Запасные: Рамсдейл, Хейн, Виейра, Жезус, Эльнени, Зинченко, Нельсон, Нкетиа, Парти, Седрик, Смит-Роу, Томиясу.

Порту: Кошта - Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл - Нико, Варела, Ф. Консейсау, Пепе, Галено - Эванилсон.

Запасные: Рамуш, Баро, Намасо, Хайме, Педру, Боржес, Груич, Эустакио, Кардозу, Мартинес, Санчес, Тареми.

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Стартовый свисток встречи между Арсеналом и Порту прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу одержали "драконы" со счетом 1:0.

Напомним, что Зинченко провел лишь 12 минут в недавнем матче против Брентфорда (2:1). Это был первый поединок для игрока сборной Украины после травмы.

 

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