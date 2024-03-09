Арсенал - Брентфорд 2:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024
В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Арсенал принимал Брентфорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Лондонцы вышли вперед на 19-й минуте игры благодаря усилиям Деклана Райса. Гости сумели возобновить паритет под занавес первой половины игры. Голом отличился Йоан Висса.
Во втором тайме "канонирам" было крайне непросто забить второй гол, ведь Брентфорд хорошо оборонялся, но длилось это до 86-й минуты. Кай Хавертц отозвался на опасную подачу в штрафной соперника, забив победный мяч.
Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле впервые за пять матчей, проведя лишь чуть более десяти минут.
Статистика матча Арсенал - Брентфорд 28-го тура АПЛ
Арсенал - Брентфорд 2:1
Голы: Райс, 19, Хавертц, 86 - Висса, 45+4
Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 0.94
Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 9 - 10
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