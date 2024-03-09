Арсенал - Брентфорд 2:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024

В субботу, 9 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Арсенал принимал Брентфорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Лондонцы вышли вперед на 19-й минуте игры благодаря усилиям Деклана Райса. Гости сумели возобновить паритет под занавес первой половины игры. Голом отличился Йоан Висса.

Источник: Getty Images

Во втором тайме "канонирам" было крайне непросто забить второй гол, ведь Брентфорд хорошо оборонялся, но длилось это до 86-й минуты. Кай Хавертц отозвался на опасную подачу в штрафной соперника, забив победный мяч.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле впервые за пять матчей, проведя лишь чуть более десяти минут.

Статистика матча Арсенал - Брентфорд 28-го тура АПЛ

Арсенал - Брентфорд 2:1

Голы: Райс, 19, Хавертц, 86 - Висса, 45+4

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 0.94

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 16 - 9

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 9 - 10

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