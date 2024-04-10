Атлетико - Боруссия Д: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

В среду, 10 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано пройдет матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный Атлетико будет принимать дортмундскую Боруссию.

И у хозяев поля, и у гостей есть кадровые потери, с которыми придется справляться главным тренерам этих коллективов.

Несколькими днями ранее фанаты "матрасников" получили классическую ситуацию под названием "Есть две новости: одна хорошая, другая плохая".

Хорошая новость заключается в том, что спустя 205 дней к полноценным тренировкам вернулся Тома Лемар. Вряд ли стоит ожидать француза в стартовом составе, но в запасе он вполне может появиться. Плохая новость - потеря Мемфиса Депая, который травмировался на тренировке.

Мемфис Депай / Источник: Getty Images

При этом в общую группу также вернулся Марио Эрмосо, который может принять участие в матче.

У "шмелей" есть три потери, одна из которых очень значимая: Дониэлл Мален из-за травмы внутренней поверхности бедра пропустил матчи с Баварией (2:0) и Штутгартом (0:1).

В этих же играх из-за травмы колена отсутствовал Рами Бенсебаини. К тому же, из-за мышечного повреждения Эдину Терзичу не приходится рассчитывать на молодого Самуэля Бамба.

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Ориентировочные составы на матч Атлетико - Боруссия Дортмунд

Атлетико: Облак - Лино, Савич, Хименес, Витсель, Молина - Де Пауль, Коке, Льоренте - Мората, Гризманн.

Не сыграет : Депай.

: Депай. Под вопросом : Эрмосо, Лемар.

: Эрмосо, Лемар. Под угрозой дисквалификации: Эрмосо, Коке, Лино, Мората, Савич.

Боруссия Д: Кобель - Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Забитцер, Джан, Брандт - Санчо, Фуллькруг, Адейеми.

Не сыграют : Мален, Бенсебаини, Бамба.

: Мален, Бенсебаини, Бамба. Под вопросом : нет.

: нет. Под угрозой дисквалификации: Хуммельс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на предстоящий матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Боруссией Дортмунд.

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