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ПСЖ - Барселона: ориентировочные составы и кто пропустит матч?

ISPORT рассказывает о кадровой ситуации команд перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:29
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В среду, 10 апреля, в Париже на Парке де Пренс состоится первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором Барселона погостит у ПСЖ.

Главный тренер парижан Луис Энрике будет вынужден обходиться без целого ряда исполнителей, так как из-за травм в этой игре не смогут принять участие Левен Кюрзава, Преснель Кимбембе, Норди Мукиеле и Серхио Рико.

К тому же, из-за дисквалификации матч пропустит Ашраф Хакими. Остается открытым вопрос лишь по Брэдли Барколя: 21-летний француз попал в заявку, но не факт, что он выйдет на футбольное поле.

Брэдли Барколя
Брэдли Барколя / Источник: Getty Images

У каталонцев точно не сыграют Алехандро Бальде и Гави, которые продолжают восстанавливаться от травм. Педри и Френки де Йонг оказались в заявке и даже принимали участие в тренировках, однако они не получили разрешение от медицинского штаба на появление на поле.

Читай также: ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 10.04.2024

Ориентировочные составы на матч ПСЖ - Барселона

ПСЖ: Доннарумма - Заир-Эмри, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш - Витинья, Угарте, Руис - Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

  • Не сыграют: Кимпембе, Кюрзава, Мукиеле, Рико.
  • Дисквалифицирован: Хакими.
  • Под вопросом: Барколя.
  • Под угрозой дисквалификации: Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Дембеле.

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Лопес, Гюндоган, Роберто - Ямаль, Левандовски, Феликс.

  • Не сыграют: Бальде, Гави.
  • Под вопросом: де Йонг, Педри.
  • Под угрозой дисквалификации: Кристенсен, де Йонг, Торрес, Феликс, Араухо, Роберто, Ямаль.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на будущий поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Барселоной.

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