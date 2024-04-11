Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Завершились первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов. В четырех поединках было забито 18 голов, но только четыре из них будут претендовать на звание самого красивого.

Так, в списке оказались сразу три мяча из матча Реал Мадрид - Манчестер Сити (3:3), причем два из них в ворота Андрея Лунина - от Фила Фодена и Йошка Гвардиола. Третий – точный удар взлета от Феде Вальверде.

Последний претендент – это точный удар вингера Барселоны Рафиньи, получивший шикарный ассист от Педри и точно пробивший по воротам Джиджи Доннаруммы.

🗑️ Top bins from Foden

😮 Valverde on the volley

🔗 Pedri and Raphinha combine

💫 A curler from Gvardiol



An INCREDIBLE Goal of the Week contest 🤤#UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024

На ISPORT доступны календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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