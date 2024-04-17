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Победителя Лиги чемпионов могут исключить из еврокубков на три года

Португальский гранд, вероятно, совершил финансовые махинации.
Сегодня, 13:17
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

Португальский Порту может получить наказание из-за финансовых нарушений.

Как сообщает A Bola, УЕФА рассматривает возможность ввести санкции против португальской команды.

Порту обвиняют в нарушении правил финансового фэйр-плей УЕФА. Дело касается периода с октября 2023 года по январь 2024 года. 

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Если вину "драконов" докажут, то худшее, что их будет ждать – исключение из еврокубков на три года. У клуба будет возможность избежать этого, если заплатят штраф в размере 2 миллионов евро.

В текущем сезоне команда дошла до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, однако вылетела от Арсенала по итогу серии пенальти.

Напомним, Порту выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1987 году, Лигу чемпионов в сезоне-2003/04.

Ранее сообщалось, что Атлетико квалифицировался на клубный чемпионат мира-2025.

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