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УЕФА открыл дело против Барселоны за нацистские жесты

Фанатов каталонцев могут не допустить на следующий гостевой матч.
Сегодня, 09:25
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Барселоны, пишет AS.

Причиной стало поведение испанских болельщиков на матче против ПСЖ. Напомним, фанаты каталонцев провоцировали французов расистскими выкриками и нацистскими жестами.

По информации издания, при негативном для Барселоны исходе, УЕФА может запретить испанским болельщикам посещение гостевого матча, если клуб пройдет в полуфинал ЛЧ.

Напомним, что Барселона минимально обыграла ПСЖ в первом матче, а ответный состоится 16 апреля на Камп Ноу.

С результатами и расписанием всех матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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