УЕФА открыл дело против Барселоны за нацистские жесты

Фанатов каталонцев могут не допустить на следующий гостевой матч.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Барселоны, пишет AS.

Причиной стало поведение испанских болельщиков на матче против ПСЖ. Напомним, фанаты каталонцев провоцировали французов расистскими выкриками и нацистскими жестами.

По информации издания, при негативном для Барселоны исходе, УЕФА может запретить испанским болельщикам посещение гостевого матча, если клуб пройдет в полуфинал ЛЧ.

Напомним, что Барселона минимально обыграла ПСЖ в первом матче, а ответный состоится 16 апреля на Камп Ноу.

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