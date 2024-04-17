Гол в ворота Ман Сити стал для Родриго юбилейным в Лиге Чемпионов
Футболист открыл счет в матче на Этихаде.
В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Ман Сити на своем поле принимает Реал.
Счет в матче открыл игрок гостей Родриго Гоэс. Бразилец отличился с передачи своего соотечественника Винисиуса Жуниора в начале встречи.
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Этот гол стал для вингера 20-ым в футболке Реала в рамках Лиги чемпионов.
Отметим, что cейчас счет 1:1. За "горожан" забил Кевин де Брюйне. На момент написания новости идет второй тайм.
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