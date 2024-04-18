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"Номер 1, всегда": Жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити

У голкипера Реала была дополнительная мотивация во время поединка с "горожанами".
Сегодня, 10:20
Андрей Лунин с женой Анастасией / Getty Images
Андрей Лунин с женой Анастасией / Getty Images

Мадридский Реал накануне в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сумел одолеть в гостях Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3) и завоевать путевку в полуфинал главного еврокубка.

Героем этого поединка стал украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который продемонстрировал феноменальную игру в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два удара.

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Поддержать украинца в Манчестер отправилась его жена Анастасия, которая вживую наблюдала за игрой с трибун Этихада.

Соответствующие фото и видео возлюбленная Лунина опубликовала у себя в Instagram.

"Андрей Лунин, номер 1, всегда", - написала Анастасия.

"Хочу оставить это видео на память здесь", - отметила супруга Лунина.

Ранее Лунин признался, как парировал два удара в серии пенальти с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Андрей Лунин

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Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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