"Номер 1, всегда": Жена лично поддерживала Лунина на трибунах Этихада в матче с Манчестер Сити

У голкипера Реала была дополнительная мотивация во время поединка с "горожанами".

Мадридский Реал накануне в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сумел одолеть в гостях Манчестер Сити (1:1, пен. 4:3) и завоевать путевку в полуфинал главного еврокубка.

Героем этого поединка стал украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин, который продемонстрировал феноменальную игру в основное и дополнительное время, а в серии пенальти отразил два удара.

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Поддержать украинца в Манчестер отправилась его жена Анастасия, которая вживую наблюдала за игрой с трибун Этихада.

Соответствующие фото и видео возлюбленная Лунина опубликовала у себя в Instagram.

"Андрей Лунин, номер 1, всегда", - написала Анастасия.

"Хочу оставить это видео на память здесь", - отметила супруга Лунина.

Ранее Лунин признался, как парировал два удара в серии пенальти с Манчестер Сити.

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