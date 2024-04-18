"Много страданий": Лунин оценил победу над Манчестер Сити

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин поделился эмоциями после матча с Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

По словам футболиста, он очень устал, но гордится, что команда прошла в полуфинал турнира.

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"Я устал. Для меня это первая подобная игра в моей карьере, 120 минут. Много страданий, но большое спасибо команде, которая страдала и боролась, и мы вышли в полуфинал.

Иногда бывают игры, в которых приходится страдать, не всегда можно играть с мячом, быть лучшим на поле. Но сегодня для меня это большой опыт. Команда приложила огромные усилия.

Лучший игрок матча? Это вся наша команда. Я говорю обо всех наших футболистах, мне сегодня очень помогли мои одноклубники и тренер", - приводит слова Лунина DefensaCentral.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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