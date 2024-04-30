iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает ключевое про первый матч полуфинала турнира.
Сегодня, 10:00
Бавария - Реал / ФК Реал Мадрид
Бавария - Реал / ФК Реал Мадрид

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская Бавария сыграет с мадридским Реалом в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Томас Тухель встретися с Карло Анчелотти, но кто-то один из них окажется в финале.

Первый матч 1/2 финала состоится в Мюнхене на Альянц-Арена. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Читай также: Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов

Прогноз на матч Бавария - Реал

Фаворитом первой игры является мюнхенский клуб, пускай и преимущество совсем небольшое. Реал, шансы которого оцениваются скромнее в первой игре, должен проходить дальше по сумме двух встреч.

Где смотреть Бавария - Реал

В Украине первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Ориентировочные составы

Тухель ограничен в выборе, ведь у него много игроков находятся в лазарете. Немец, несмотря на печальную ситуацию, знает как выжимать максимум, так что мы увидим игроков на не своих привычных позициях, а кто-то и вовсе будет джокером.

Анчелотти придумывать ничего не нужно, ведь, по его словам, "футболисты творят историю, а тренер помогает или не помогает". Реалу не поможет Карвахль, который дисквалифицирован, но итальянец знает, кто должен сыграть правого защитника.

Личные встречи

За всю свою историю команды провели 26 матчей. Минимальное преимущество на стороне испанского гранда.

Бавария - Реал
11 Победы 12
3 Ничьи 3
39 Голы 41

Последняя официальная встреча команд состоялась в 2018 году в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Реал прошел дальше по сумме двух встречи (2:2, 2:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов
Барселона присоединилась к командам, которые гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов Барселона присоединилась к командам, которые гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов
Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:18
ESL Pro League Season 19: ENCE - GamerLegion, MOUZ - Bad News Kangaroos
НБА11:15
Барселонская компания: Месси с друзьями посмотрел, как Бостон нанес третье поражение Майами в плей-офф НБА
Бокс11:04
"Теперь понятия не имею, кто я": Нганну - о смерти сына
НБА10:44
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный сольный проход Мюррея возглавил рейтинг
Бокс10:24
Баффер обратился к Нганну после смерти его полуторагодовалого сына
Бокс10:22
Уайлдеру выбрали соперника на следующий после Чжилея бой
Лига Чемпионов10:00
Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов
Европа09:35
Лестер стал победителем Чемпионшипа
Лига Чемпионов09:10
Много травм, рисков и особый джокер: Прогнозируемый состав Баварии на матч с Реалом в Лиге чемпионов
Европа и мир09:00
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина встретится в третьем матче с Китаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK