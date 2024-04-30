Бавария - Реал: все что нужно знать про матч Лиги чемпионов

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская Бавария сыграет с мадридским Реалом в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Томас Тухель встретися с Карло Анчелотти, но кто-то один из них окажется в финале.

Первый матч 1/2 финала состоится в Мюнхене на Альянц-Арена. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз на матч Бавария - Реал

Фаворитом первой игры является мюнхенский клуб, пускай и преимущество совсем небольшое. Реал, шансы которого оцениваются скромнее в первой игре, должен проходить дальше по сумме двух встреч.

Где смотреть Бавария - Реал

В Украине первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Ориентировочные составы

Тухель ограничен в выборе, ведь у него много игроков находятся в лазарете. Немец, несмотря на печальную ситуацию, знает как выжимать максимум, так что мы увидим игроков на не своих привычных позициях, а кто-то и вовсе будет джокером.

Анчелотти придумывать ничего не нужно, ведь, по его словам, "футболисты творят историю, а тренер помогает или не помогает". Реалу не поможет Карвахль, который дисквалифицирован, но итальянец знает, кто должен сыграть правого защитника.

Личные встречи

За всю свою историю команды провели 26 матчей. Минимальное преимущество на стороне испанского гранда.

Бавария - Реал

11 Победы 12

3 Ничьи 3

39 Голы 41

Последняя официальная встреча команд состоялась в 2018 году в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Реал прошел дальше по сумме двух встречи (2:2, 2:1).

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