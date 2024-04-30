Боруссия Дортмунд - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 01.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Боруссией Д и ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

В среду, 1 мая, Боруссия Дортмунд (Германия) на своем поле примет ПСЖ (Франция) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Команды уже встречались на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира, так что противостояние будет особенным.

Первый матч полуфинала состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Боруссия Дортмунд - ПСЖ

В Украине первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Последняя официальная встреча команд состоялась в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Боруссия Дортмунд и ПСЖ были в одной группе. В первом матча французы обыграли соперника - 2:0, а второй поединок завершился вничью - 1:1.

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Во втором полуфинале Лиги чемпионов сыграют Бавария и Реал.

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