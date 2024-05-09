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Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид: когда и где состоится финал Лиги чемпионов-2023/24

Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид сыграют в решающем матче главного европейского клубного турнира.
Сегодня, 00:39
Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится на Уэмбли / Getty Images
Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится на Уэмбли / Getty Images

В первый день лета в финале Лиги чемпионов сезона-2023/24 будет определена сильнейшая команда Европы.

В решающем матче главного клубного турнира УЕФА в этот раз сыграет дортмундская Боруссия, соперником которой станет мадридский Реал.

"Черно-желтые" стали первыми финалистами, дважды обыграв французский ПСЖ в полуфинальных матчах с аналогичным счетом 1:0. Мюнхенская и мадридская команды первую часть своего противостояния свели вничью 2:2, а судьба второй путевки в финал была определена в среду, 8 мая, на Сантьяго Бернабеу, где команда Анчелотти совершила невероятный камбек и пробилась в финал.

Будущий финал подытожит 69-й розыгрыш турнира, 32-й с момента его преобразования в Лигу чемпионов и последний в привычном за предыдущие годы формате. Со следующего сезона Лига чемпионов будет проводиться по новой схеме.

Когда финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2023/24 между Боруссией Дортмунд и Реалом состоится в субботу, 1 июня.

Где состоится финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится на легендарном Уэмбли в Лондоне. Этот стадион вмещает 90 тысяч зрителей и является домашней ареной для сборной Англии, а также местом проведения финальных стадий английских кубковых турниров.

Источник: Getty Images

Уэмбли в рекордный восьмой раз примет финал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. Последний раз решающий матч главного европейского клубного турнира на этой арене был сыгран в 2013 году.

Все финалы Кубка чемпионов/Лиги чемпионов на Уэмбли:

  • 1962/63, Милан - Бенфика 2:1
  • 1967/68, Манчестер Юнайтед - Бенфика 4:1
  • 1970/71, Аякс - Панатинаикос 2:0
  • 1977/78, Ливерпуль - Брюгге 1:0
  • 1991/92, Сампдория - Барселона 0:1
  • 2010/11, Барселона - Манчестер Юнайтед 3:1
  • 2012/13, Боруссия Дортмунд - Бавария 1:2
  • 2023/24, Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд в третий раз в истории вышла в финал Лиги чемпионов. В 1997 году "черно-желтые" одержали победу 3:1 над Ювентусом, а в 2013 году уступили 1:2 Баварии.

На пути к нынешнему финалу немецкая команда выиграла группу с ПСЖ (0:2, 1:1), Миланом (0:0, 3:1) и Ньюкаслом (1:0, 2:0), а в плей-офф прошла ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико (1:2, 4:2) и тот же ПСЖ (1:0, 1:0).

Мадридский Реал является рекордсменом по победах в Лиге чемпионов, завоевав 14 трофеев. Также на счету Королевского клуба три неудачных финала, и будущий решающий матч станет для них 18-м в истории.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Реал со стопроцентным показателем набранных очков стал первым в группе с Наполи (3:2, 4:2), Брагой (2:1, 3:0) и Унионом Берлин (1:0, 3:2). В плей-офф "сливочные" одолели РБ Лейпциг (1:0, 1:1) и Манчестер Сити (3:3, 1:1 пен. 4:3).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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