"Теперь я как лев": Анчелотти признался, что вздремнул перед финалом ЛЧ

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов.

"Если бы у меня был пульсометр, он показывал бы 110. Я видел, что игроки сконцентрированы, у нас было время хорошо подготовиться к игре, выработать стратегию... Обычно такого не случается в течение сезона, но для этой игры у нас было необходимое время".

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"С трех до четырех часов хорошо вздремнул. Теперь я как лев, проблема в том, что я не играю", – сказал итальянец в интервью Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по Киеву.

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