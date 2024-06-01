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Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов

Тибо стал первым вратарем в истории, который сделал подобное.
Сегодня, 22:29
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

В рамках финала Лиги Чемпионов Реал встречается с Боруссией Дортмунд.

В старте «сливочных» вышел бельгиец Тибо Куртуа, для которого это первый матч в текущем розыгрыше турнира. 

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Тибо стал первым голкипером в истории Лиги Чемпионов, который проводит свою первую игру в розыгрыше именно в финале турнира.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал Мадрид

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