Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов
Тибо стал первым вратарем в истории, который сделал подобное.
В рамках финала Лиги Чемпионов Реал встречается с Боруссией Дортмунд.
В старте «сливочных» вышел бельгиец Тибо Куртуа, для которого это первый матч в текущем розыгрыше турнира.
Читай также: Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024
Тибо стал первым голкипером в истории Лиги Чемпионов, который проводит свою первую игру в розыгрыше именно в финале турнира.
Отметим, что на момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!