Рейнджерс огласил заявку на матчи с Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Шотлагдский Рейнджерс сыграет с киевским Динамо в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.
Клуб представил заявку на матчи с украинским клубом.
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Вратари: Джек Батленд, Лиэм Келли, Льюис Бьюдинокак
Защитники: Джеймс Тавернье, Ридван Йилмаз, Робин Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлинг, Жефте, Бен Дэвис, Леон Балогун
Полузащитники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Диоманде, Киран Дауелл
Нападающие: Сириль Дессерс, Том Лоуренс, Рабби Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Игаман, Данило Перейра
Первый матч Динамо - Рейнджерс состоится 6 августа.
Ранее сообщалось, что в Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном.
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