Рейнджерс огласил заявку на матчи с Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Шотландский клуб сыграет свой первый поединок в еврокубках.

Шотлагдский Рейнджерс сыграет с киевским Динамо в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.

Клуб представил заявку на матчи с украинским клубом.

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Вратари: Джек Батленд, Лиэм Келли, Льюис Бьюдинокак

Защитники: Джеймс Тавернье, Ридван Йилмаз, Робин Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлинг, Жефте, Бен Дэвис, Леон Балогун

Полузащитники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Диоманде, Киран Дауелл

Нападающие: Сириль Дессерс, Том Лоуренс, Рабби Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Игаман, Данило Перейра

Первый матч Динамо - Рейнджерс состоится 6 августа.

Ранее сообщалось, что в Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном.

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