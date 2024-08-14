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"Лига Европы больше подходит нашему уровню": Моуринью отреагировал на вылет из отбора Лиги чемпионов

Тренер не расстроен, потому что уверен, что Фенербахче все равно бы не боролся за победу в главном еврокубке.
Сегодня, 14:08
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

Турецкий клуб в третьем отборочном раунде по сумме двух матчей уступил французскому Лиллю (1:2, 1:1) и теперь сыграет в Лиге Европы.

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"Мы проиграли экономически, потому что Лига чемпионов, очевидно, является важным стимулом для клуба, и мы теряем шанс сыграть против сильнейших команд мира. Но мы никогда не выиграем Лигу чемпионов. Мы никогда не выйдем в финал Лиги чемпионов. Никогда.

Но мы сыграем в Лиге Европы, и в Лиге Европы, если… Я не хочу говорить остальное. Я предпочитаю остаться на "если". Потому что если я продолжу говорить - у меня будут проблемы. Если вы хотите узнать больше о "если", приглашаю вас посмотреть финал Лиги Европы сезона-2022/2023 Рома - Севилья, и вы поймете, о чем я говорю.

Как я уже говорил, Лига чемпионов была бы отличным турниром для клуба, для игроков. Но у нас никогда не было бы шанса зайти в ней очень, очень далеко, а Лига Европы больше подходит нашему уровню. И я хочу привить амбиции команде, чтобы она преуспела", - приводит слова Моуринью The Athletic.

Ранее сообщалось, что Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы фенербахче Жозе Моуринью

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