"Деньги не считаю": Суркис оценил вылет Динамо из Лиги чемпионов

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о выступлении команды в квалификации Лиги чемпионов.

По словам функционера, он не считал деньги, которые клуб не получит, ведь не вышел в основую часть главного еврокубкового турнира.

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"Я не считаю деньги, и не переживал из-за них, что мы не попали в основной этап Лиги чемпионов.

Понимал, что ребята своей игрой, настроем и отношением, которые я видел на сборе, заслужили туда попасть. Они не видели ни своих детей, ни семей, ведь готовились все эти два месяца, чтобы попасть в Лигу чемпионов

На этот раз не удалось, но ничего, будем играть в Лиге Европы".

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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