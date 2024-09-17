Пушич назвал сильные стороны Болоньи перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

В среду, 18 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер сыграет с Болоньей.

Главный тренер украинской команды Марино Пушич высказался про поединок с представителем Италии.

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"Конечно, можно сказать, что Болонья потеряла нескольких важных игроков этого межсезонья, такое бывает. Однако следует отметить, что «Болонья» также сумела приобрести нескольких качественных исполнителей в этот период. Я никогда не выделяю индивидуально исполнителей, для меня важна команда и именно командный стиль игры.

В последний сезон Болонья как команда выступала на очень высоком уровне. И я хотел бы поздравить нашего соперника с тем историческим результатом, которого они добились в прошлом сезоне. Нас ожидает матч наивысшего уровня в сильнейшем клубном турнире Европы.

На таком уровне, как я подчеркнул, не может быть выделение каких-либо персоналий, но относительно конкретных исполнителей, то я могу назвать Карлссона, с которым у меня был интересный опыт сотрудничества в АЗ Алкмар, также мне, конечно же, известно большинство хорватов, которые представляют команду, ну и не прошел мимо опыта работы в чемпионате Нидерландов, поэтому местные нидерландские игроки для меня тоже не чужды".

"Для меня это турнир высочайшего уровня, где шансы команд всегда 50 на 50 – и этим прекрасный футбол. И в нашем матче шансы тоже равны. Конечно, некоторые топклубы можно выделить, но сейчас футбол вышел на качественно новый уровень и все команды начинают матч с нулем в графе забитых мячей. Поэтому завтра шансы соперников одинаковы, все решится на футбольном поле".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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