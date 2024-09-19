iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Бокс на месте?": Сикан показал ужасные последствия столкновения с вратарем Болоньи

Украинец получил травму в первом матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:46
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

В рамках первого тура Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Болоньей (0:0).

Украинский нападающий "горняков" Даниил Сикан не смог доиграть поединок, ведь был заменен на 35-й минуте поединка.

Читай также: Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей

Форвард столкнулся с вратарем итальянского клуба Лукашем Скорупски.

Сикан опубликовал фото в Instagram, показав последствия.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Болонья - Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шовковский - о победе Динамо над Ворсклой: Очень плотно, очень агрессивно Шовковский - о победе Динамо над Ворсклой: Очень плотно, очень агрессивно
Леннокс Льюис прокомментировал лишение Усика титула IBF Леннокс Льюис прокомментировал лишение Усика титула IBF
Фонсека близок к отставке из Милана - матч против Интера решит судьбу экс-наставника Шахтера Фонсека близок к отставке из Милана - матч против Интера решит судьбу экс-наставника Шахтера
ЧМ-2024 по футзалу: Марокко - Панама, Португалия - Таджикистан ЧМ-2024 по футзалу: Марокко - Панама, Португалия - Таджикистан
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина11:05
Шовковский - о победе Динамо над Ворсклой: Очень плотно, очень агрессивно
Бокс10:52
Леннокс Льюис прокомментировал лишение Усика титула IBF
Европа10:35
Фонсека близок к отставке из Милана - матч против Интера решит судьбу экс-наставника Шахтера
10:22
ЧМ-2024 по футзалу: Марокко - Панама, Португалия - Таджикистан
Лига Чемпионов10:15
Стали известны подробности травмы Сикана - форварда заменить в первом тайме матча с Болоньей
Киберспорт10:04
ESL Pro League Season 20: M80 - MIBR, Vitality - Eternal Fire в четвертьфинале
Украина09:50
Караваев - о победе Динамо над Ворсклой: Не стоит до такого доводить
Лига Чемпионов09:41
Супруга Цыганкова посетила первый матч Жироны в Лиге чемпионов
Бокс09:10
Промоутер Усика оценил шансы Джошуа в бою с Дюбуа
Европа08:46
Футбол сегодня: Арсенал, Барселона, Атлетико и Байер сыграют в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK