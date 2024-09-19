"Бокс на месте?": Сикан показал ужасные последствия столкновения с вратарем Болоньи
Украинец получил травму в первом матче Лиги чемпионов.
В рамках первого тура Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Болоньей (0:0).
Украинский нападающий "горняков" Даниил Сикан не смог доиграть поединок, ведь был заменен на 35-й минуте поединка.
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Форвард столкнулся с вратарем итальянского клуба Лукашем Скорупски.
Сикан опубликовал фото в Instagram, показав последствия.
Напомним, на ISPORT доступен обзор матча Болонья - Шахтер.
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