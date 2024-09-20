Лидер Байера стал игроком недели в Лиге чемпионов

Флориан Вирц обошел Гарри Кейна, который оформил покер в ворота Динамо Загреб.

Пресс-служба УЕФА объявила имя обладателя звания игрока недели в Лиге чемпионов.

Награду получил Флориан Вирц из леверкузенского Байера. На его счету дубль против Фейеноорда.

Немецкий атакующий полузащитник набрал больше голосов болельщиков чем Джейми Гиттенс из Боруссии Дортмунд, оформивший дубль Брюгге, Антуан Гризманн, на счету которого гол+пас в матче с РБ Лейпциг и Гарри Кейн, сделавший покер в ворота Динамо Загреб.

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