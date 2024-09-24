Сан-Сиро потерял право принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
Муниципалитет Милана не смог гарантировать готовность арены.
Итальянская арена Сан-Сиро не примет финал Лиги чемпионов в 2027 году.
УЕФА решил перенести будущий финал в другое место из-за возможной реконструкции стадиона.
Как сообщили в организации, муниципалитет Милана не смог дать гарантии, что арена будет готова к нужной дате.
А потому в УЕФА решили не рисковать и сменить место проведения финала, а потому вновь открыли подачу заявок.
Предполагается, что новое место проведения финала будет известно в мае-июне 2025 года.
Ранее также УЕФА признал ошибку арбитра в матче Германия - Испания.
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