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Арсенал - ПСЖ 2:0 результат и счет матча Лиги чемпионов

Лондонский клуб сумел добыть первую победу в Лиге чемпионов.
Вчера, 23:51
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Во вторник, 1 октября, в рамках второго тура Лиги чемпионов Арсенал на своем поле принимал ПСЖ.

Подопечные Микеля Артеты переиграли соперника, забив дважды.

Сначала готом отметился Хаверц, а затем свой момент реализовал Сака. Отметим, что в голах присутствовали ошибки голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Сначала итальянец неудачно сыграл на выходе, а затем пропустил гол со стандарта, не разобравшись в ситуации.

Французский коллектив создал несколько моментов в атаке, но реализовать их не сумел.

В следующем туре лондонцы сыграют против Шахтера, а ПСЖ - ПСВ. Матчи пройдут 22 октября.

Статистика матча Арсенал - ПСЖ в Лиге чемпионов

Арсенал - ПСЖ 2:0
Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.99-0.38
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 7-10
Удары в створ: 4-3
Фолы: 5-9

Арсенал: Рая - Тимбер (Кивер, 46), Салиба, Магальяэс, Калафиори - Райс, Парти (Мерино, 65) - Сака (Льюис-Скелли, 90), Гаверц, Мартинелли - Троссар (Жезус, 73)

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья (Руис, 64), Невеш - Дуэ (Коло Муани, 64), Ли Кан Ин, Баркола

Предупреждения: Калафиори - Руис

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