Арсенал - ПСЖ 2:0 результат и счет матча Лиги чемпионов
Во вторник, 1 октября, в рамках второго тура Лиги чемпионов Арсенал на своем поле принимал ПСЖ.
Подопечные Микеля Артеты переиграли соперника, забив дважды.
Сначала готом отметился Хаверц, а затем свой момент реализовал Сака. Отметим, что в голах присутствовали ошибки голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Сначала итальянец неудачно сыграл на выходе, а затем пропустил гол со стандарта, не разобравшись в ситуации.
Французский коллектив создал несколько моментов в атаке, но реализовать их не сумел.
В следующем туре лондонцы сыграют против Шахтера, а ПСЖ - ПСВ. Матчи пройдут 22 октября.
Статистика матча Арсенал - ПСЖ в Лиге чемпионов
Арсенал - ПСЖ 2:0
Голы: Хаверц, 20, Сака, 35
Ожидаемые голы (xG): 0.99-0.38
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 7-10
Удары в створ: 4-3
Фолы: 5-9
Арсенал: Рая - Тимбер (Кивер, 46), Салиба, Магальяэс, Калафиори - Райс, Парти (Мерино, 65) - Сака (Льюис-Скелли, 90), Гаверц, Мартинелли - Троссар (Жезус, 73)
ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери, Витинья (Руис, 64), Невеш - Дуэ (Коло Муани, 64), Ли Кан Ин, Баркола
Предупреждения: Калафиори - Руис
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