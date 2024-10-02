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Байер - Милан 1:0 результат и счет матча Лиги чемпионов

Немецкий клуб идет в лидерах, а итальянцы - на дне.
Сегодня, 00:11
Байер - Милан / Getty Images
Байер - Милан / Getty Images

В рамках второго тура Лиги чемпионов Байер на своем поле принимал Милан.

Победителем противостояния стал немецкий коллектив, который сумел один раз поразить ворота соперника.

Автором победного гола стал Бонифейс, который отличился на старте второго тайма.

В общей таблице Байер идет на третьем месте, имея две победы в двух играх. Милан до сих пор не набрал очков - два поражения в двух играх.

В следующем туре немцы сыграют против Бреста, а итальянцы - Брюгге.

Байер - Милан 1:0
Гол: Бонифейс, 51

Байер: Градецки - Тапсоба, Та, Инкапье - Фримпонг, Джака, Гарсия (Андрих, 75), Гримальдо (Белосян, 89) - Адли (Паласиос, 82), Вирц (Телла, 89) - Бонифейс (Терье, 75).

Милан: Меньян - Эмерсон, Габбия, Томори, Эрнандес - Фофана, Рейндерс, Лофтус-Чик - Пулишич (Чуквезе, 80), Леау - Абрагам (Мората, 62).

Предупреждения: Гарсия, Фримпонг - Мората, Чуквезе

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