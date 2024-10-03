Трубин не играл сухих матчей в Лиге чемпионов почти четыре года – он прервал свою серию

Украинский вратарь наконец-то не пропустил ни одного гола.

Вратарь сборной Украины и лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин провел "матч на ноль" в рамках основного раунда Лиги чемпионов, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче Трубин отстоял на "ноль" в разгромной победе Бенфики над Атлетикопротив мадридского Атлетико[[/link]

Бенфика одолела грозного соперника со счетом 4:0 и вышла в лидеры общей турнирной таблицы.

Стоит отметить, что до этого матча Анатолий Трубин пропускал в каждом поединке основного раунда Лиги чемпионов, начиная с октября 2021 года, когда он, еще играя за Шахтер, пропустил пять голов от мадридского Реала.

Последний "сухой" матч Трубина состоялся в последнем туре группового этапа сезона-2020/21, когда с Интером сыграли 0:0. В общей сложности серия Анатолия по матчам с пропущенными голами продолжалась целых 16 поединков (9 за Шахтер и 7 за Бенфику).

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