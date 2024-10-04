iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Намного интереснее для клубов": Палкин высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов

Генеральный директор Шахтера рад нововведениям.
Сегодня, 10:05
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

В этом сезоне кардинально изменился формат основного этапа Лиги чемпионов. Теперь команды гарантированно играют восемь матчей на первом этапе соревнований.

Читай также: Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что новый формат - куда лучше предыдущего:

"На мой взгляд, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и намного интереснее для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, так и для всей Центральной и Восточной Европы это достаточно хорошо и является большим вызовом.

Для болельщиков это тоже хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если раньше мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало определенную усталость, потому что понимаешь и предполагаешь, какие могут быть результаты, стратегия. Но сейчас это очень интересно, ведь каждая игра – новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Поэтому, по моему мнению, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем", - цитирует Палкина CBS Sports.

Напомним, после двух сыгранных туров "горняки" имеют в своем активе один зачетный пункт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Палкин ФК Шахтер

Статьи по теме

"С атмосферой в Украине не сравнить": Судаков обратился к немецким фанатам перед матчем ЛЧ "С атмосферой в Украине не сравнить": Судаков обратился к немецким фанатам перед матчем ЛЧ
Форвард Болоньи - о матче с Шахтером в Лиге чемпионов: Скорупский сыграл фантастически Форвард Болоньи - о матче с Шахтером в Лиге чемпионов: Скорупский сыграл фантастически
"Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом "Шахтер отклонил предложения": Судаков признался, какие топ-клубы интересовались им летом
Бывший голкипер Шахтера назвал главную проблему подопечных Пушича Бывший голкипер Шахтера назвал главную проблему подопечных Пушича
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: битва аутсайдеров в УПЛ, игры Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига наций12:35
Ребров рискует потерять еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций
Украина12:21
Стартовала Суперлига Украины: онлайн-трансляции вторых матчей
Украина12:15
Суперлига: Прикарпатье-Говерла - Старый Луцк, Киев-Баскет - Ровно
Украина12:14
УПЛ: Черноморец - Оболонь и Ингулец - Карпаты откроют девятый тур
Теннис11:50
Швентек прекратила сотрудничество с наставником – первая ракетка мира объяснила свое решение
Европа11:14
Барселона и Ювентус сразятся за Гарначо
Европа10:45
Манчестер Юнайтед определился с альтернативой Тен Хагу
Лига Чемпионов10:05
"Намного интереснее для клубов": Палкин высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов
Лига Европы09:40
Игрок Гоффенхайма – о победе над Динамо: Лига Европы совсем не похожа на Бундеслигу
Европа09:05
У Рамоса появился неожиданный вариант продолжения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK