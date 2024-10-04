"Намного интереснее для клубов": Палкин высказался по поводу нового формата Лиги чемпионов

В этом сезоне кардинально изменился формат основного этапа Лиги чемпионов. Теперь команды гарантированно играют восемь матчей на первом этапе соревнований.

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что новый формат - куда лучше предыдущего:

"На мой взгляд, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и намного интереснее для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, так и для всей Центральной и Восточной Европы это достаточно хорошо и является большим вызовом.

Для болельщиков это тоже хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если раньше мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало определенную усталость, потому что понимаешь и предполагаешь, какие могут быть результаты, стратегия. Но сейчас это очень интересно, ведь каждая игра – новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Поэтому, по моему мнению, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем", - цитирует Палкина CBS Sports.

Напомним, после двух сыгранных туров "горняки" имеют в своем активе один зачетный пункт.

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