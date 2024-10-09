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Соперник Шахтера в ЛЧ уволил наставника

Янг Бойз уволил Патрика Рамена.
Сегодня, 07:43
Патрик Рамен / Getty Images
Патрик Рамен / Getty Images

Швейцарский Янг Бойз на своих официальных ресурсах объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Патриком Раменом.

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По официальным данным, готовить команду к предстоящим матчам будет Жоэль Маньен, параллельно возглавляющий молодежную команду швейцарцев.

Стоит отметить, что в настоящее время Янг Бойз находится на дне турнирной таблицы чемпионата Швейцарии. У "Желто-черных" есть шесть турнирных пунктов после 9 туров.

Напомним, в четвёртом туре основного этапа Лиги чемпионов швейцарцы на выезде сыграют против донецкого Шахтера. Матч запланирован на 6 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Патрик Рамен ФК Янг Бойз

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