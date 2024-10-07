Срна высказался о неудачном старте сезона для Шахтера в Лиге чемпионов и УПЛ

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал неубедительную игру своего клуба на старте текущего сезона.

По словам хорватского функционера, каждый кто работает в стане «горняков» должен вынести определенные выводы из сложившейся ситуации, но, он должен сделать это в первую очередь.

"Мы в непростой ситуации, начали чемпионат и Лигу чемпионов не так, как хотели. Мы готовы к критике, принимаем ее. Каждый из нас должен сделать выводы, анализ и взять ответственность. И я должен сделать это первым. Идем дальше.

5:1 с ЛНЗ - очень важная победа, качественная победа. Мы смотрим только на себя, мы верим в эту команду и этого тренера, вместе идем вперед".

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Срна также отметил, что набранное очко в матче с Болоньей дает возможность надеяться на неплохие результаты в Лиге чемпионов в дальнейших матчах.

"Мы недовольны стартом в ЛЧ, но это не катастрофа. У нас 1 очко и матчи впереди. Мы должны поддерживать друг друга в такой тяжелой ситуации", - рассказал Дарийо в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Стоит сказать, что у Шахтера 16 набранных пунктов после 8 туров, что на 4 меньше чем у Александрии и Полесья, а также на 6 меньше чем у Динамо.

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