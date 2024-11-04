Шахтер – Янг Бойз: Пушич определился с заявкой "горняков" на матч Лиги чемпионов

Уже в эту среду, 6 ноября, донецкий Шахтер проведет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, где встретится против швейцарского Янг ​​Бойз.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился с заявкой команды на предстоящий матч:

Вратари: Пузанков, Ризнык, Твардовский, Фесюн

Защитники: Франич, Бондарь, Педро Энрике, Азаров, Винисиус, Грамм, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Криськив, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналду, Сикан.

⚒ Список наших гравців на матч Ліги чемпіонів ⭐️



🔜 Поєдинок з «Янг Бойз» відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 19:45 (18:45 CET).



🎫 Квитки: https://t.co/qzzTE43emC.#Shakhtar #UCL #ШахтарЯнгБойз pic.twitter.com/8P15Ev6ysJ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 4, 2024

После трех туров Лиги чемпионов Шахтер имеет в своем активе только одно набранное очко. Янг Бойз все три стартовых поединка проиграл.

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