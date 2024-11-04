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Шахтер – Янг Бойз: Пушич определился с заявкой "горняков" на матч Лиги чемпионов

В Германию полетели 27 футболистов.
Сегодня, 20:45
Getty Images
Getty Images

Уже в эту среду, 6 ноября, донецкий Шахтер проведет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, где встретится против швейцарского Янг ​​Бойз.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился с заявкой команды на предстоящий матч:

Вратари: Пузанков, Ризнык, Твардовский, Фесюн

Защитники: Франич, Бондарь, Педро Энрике, Азаров, Винисиус, Грамм, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Криськив, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналду, Сикан.

После трех туров Лиги чемпионов Шахтер имеет в своем активе только одно набранное очко. Янг Бойз все три стартовых поединка проиграл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ФК Шахтер ФК Янг Бойз

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