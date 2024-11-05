Ливерпуль - Байер: Обзор и результат матча Лиги чемпионов

Хаби Алонсо уступил команде, за которую играл и тренером которой мог стать летом.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Ливерпуль дома встретился с Байером.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев, но оно выливалось лишь в полумоменты у ворот Лукаша Градецки.

Зато Байер мог использовать максимум из того, что им позволили, забив на 43-ой минуте, но в начале этой атаки Джереми Фримпонг немного подыграл себе рукой, поэтому VAR отменил забитый мяч нидерландца.

После перерыва мерсисайдцы играли гораздо увереннее, не замечая соперника в течение большей части времени и достаточно быстро они закрыли все вопросы относительно победителя поединка.

Счет на 61-ой минуте открыл Луис Диас, а уже через две минуты преимущество «красных» удвоил Коди Гакпо.

В последние минуты поединка Диас оформил дубль, и после этого Байер попытался забить хотя бы гол престижа, но команду Арне Слота дважды спасал Куивинн Келлегер.

Диас не остановился на дублеве и в заключительные мгновения поединка оформил хет-трик, установив окончательный счет.

Статистика матча Ливерпуль - Байер

Ливерпуль - Байер 4:0

Голы: Диас, 61, 83, 90+3, Гакпо, 63

xG: 4.12 - 0.80

Удары: 22 - 12

Удары в створ ворот: 8 - 4

Владение мячом: 47% - 53%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!