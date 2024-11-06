Фанаты едва не разорвали Зидана после матча Реал - Милан

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Милану (1:3).

Поединок, который проходил в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, посетили много гостей. Одним из таких стал легенда футбола и Реала Зинедин Зидан.

Читай также: Экс-игрок Сити выиграл судебный иск против клуба

Болельщики увидели француза на улице после матча и едва не разорвал его.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин провел весь матч на поле, он совершил шесть сейвов.

Напомним, Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!