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Фанаты едва не разорвали Зидана после матча Реал - Милан

Француз приехал поддержать родную команду на стадион.
Сегодня, 19:14
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Милану (1:3).

Поединок, который проходил в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, посетили много гостей. Одним из таких стал легенда футбола и Реала Зинедин Зидан.

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Болельщики увидели француза на улице после матча и едва не разорвал его.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин провел весь матч на поле, он совершил шесть сейвов.

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