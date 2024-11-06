Фанаты едва не разорвали Зидана после матча Реал - Милан
Француз приехал поддержать родную команду на стадион.
В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Милану (1:3).
Поединок, который проходил в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, посетили много гостей. Одним из таких стал легенда футбола и Реала Зинедин Зидан.
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Болельщики увидели француза на улице после матча и едва не разорвал его.
Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин провел весь матч на поле, он совершил шесть сейвов.
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