Динамо U19 пробилось в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда киевского Динамо провела ответный матч против словенского Марибора во втором раунде квалификации в юношескую Лигу чемпионов. Первую встречу подопечные Игоря Костюка совершили вничью 1:1.

В ответном матче первым должен отыгрываться уже Марибор - хозяева пропустили в первом тайме от Богдана Редушко.На старте второго тайма Динамо вело уже с разгромным счетом благодаря дублю Матвея Пономаренко - 3:0.

Словенский коллектив отыграл один гол на 75-й минуте, установив окончательный счет двухматчевого противостояния – 4:2 в пользу Динамо.

Таким образом, киевляне квалифицировались в третий раунд Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

Для выхода в плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевлянам остается преодолеть третий раунд Пути победителей лиг.Следующим соперником команды станет победитель в паре косовского 2 Коррика и ирландского УКД.

Марибор - Динамо 1:3

Голи: Корен, 75 – Редушко, 45, Пономаренко, 46, 49

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