Экс-тренер Александрии расхвалил Судакова: настоящий Георгий Победоносец

Украинский тренер Юрий Гура назвал лучшего футболиста Шахтера в матче против Янг Бойз. Специалист отметил игру Георгия Судакова.

– Гол Судакова – заслуга Георгия или ошибка швейцарцев?

– На поле Судаков был повсюду – настоящий Георгий Победоносец. Жора попал в комфортную среду, когда он ведет игру поближе к чужим воротам.

По-моему, Бондаренко мог быть более опасным, играя выше, а так Артем опускается и Конопля заходит в центр, хотя Бондаренко мог бы и с Зубковым справа делать то же, что Кевин с Судаковым. Но это уже решение тренера "Шахтера".

– Кто в составе Шахтера вам понравился?

– Кевин и Судаков – молодчинки. Бондарь провел очень классный матч и ответил всем критикам, в обороне стелился под мячи, в подкатах летал. Увидели футбол хорошего уровня в исполнении «Шахтера», однако хочется стабильности, – сказал Гура.

Напомним, Шахтер минимально обыграл Янг Бойз (2:1) в четвертом туре Лиги чемпионов.

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