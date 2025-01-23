Бавария сенсационно разгромно проиграла Фейеноорду
В матче седьмого тура Лиги чемпионов Бавария на выезде встречалась с Фейеноордом.
Нидерландцы сумели добыть победу, добыв сокрушительную победу.
Фейеноорд в ворота соперника отличился трижды. В первом тайме дубль оформил Хименес, а в конце встречи отличился Уэда.
В турнирной таблице Лиги чемпионов Фейеноорд идет на 11 месте с 13 баллами, а Бавария - 15 с 12 очками.
Фейеноорд - Бавария 3:0
Голы: Хименес, 21, 45+9 (пен), Уэда, 89
Фейеноорд: Бейлов - Ньивкоп (Митчелл, 75), Траунер, Ганцко, Смал - Стенгс (Надже, 50), Белен, Миламбо - Хадж-Мусса (Уэда, 83), Хименес, Пайшан (Буэно, 83).
Бавария: Нойер - Лаймер (Сане, 46), Упамекано, Ким Мин Дже (Павлович, 62), Дэвис (Геррейру, 45+6) - Киммих, Горецка - Олисе, Мусиала (Мюллер, 83), Коман (Гнабри, 62) - Кейн.
Предупреждения: Ганцко - Сане, Горецка, Мюллер
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