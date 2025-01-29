Манчестер Сити и ПСЖ пробились во второй раунд Лиги чемпионов, вырвав победы в последнем туре
В среду, 29 января, прошел поединок восьмого тура Лиги чемпионов, который подвел итоги первого раунда.
Манчестер Сити на своем поле принимал Брюгге. Команде нужно было победить, чтобы попасть в следующий раунд соревнования.
В первом тайме бельгийцы шокировали англичан - Оньедика забил.
После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы включились на максимум и победили. Голы забивали: Ковачич, Савиньо и еще автогол на счету Ордоньеса.
По итогу Манчестер Сити занял 22 место с 11 очками (три победы и две ничьи). Брюгге стал 24 и также сыграет в стыках.
Манчестер Сити - Брюгге 3:1
Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (аг), Савиньо, 77 - Оньедика, 45
В параллельной игре ПСЖ на выезде играл против Штутгарт. Французский коллектив разбил соперника.
Главным героем матча стал вингер Усман Дембеле, который оформил хет-трик. Еще один гол забил Баркола.
В конце встречи Штутгарт сумел реализовать свой момент. Фюрих записал себя в протокол.
В турнирной таблице ПСЖ стал 15 с 13 очками, а Штутгарт не сумел выйти дальше, закончив на 26 строчке.
Штутгарт - ПСЖ 1:4
Голы: Фюрих, 78, Баркола, 7, Дембеле, 19, 35, 54
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