iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити и ПСЖ пробились во второй раунд Лиги чемпионов, вырвав победы в последнем туре

Команды по-разному показали себя в последней игре.
Вчера, 23:55
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 29 января, прошел поединок восьмого тура Лиги чемпионов, который подвел итоги первого раунда.

Манчестер Сити на своем поле принимал Брюгге. Команде нужно было победить, чтобы попасть в следующий раунд соревнования.

В первом тайме бельгийцы шокировали англичан - Оньедика забил. 

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы включились на максимум и победили. Голы забивали: Ковачич, Савиньо и еще автогол на счету Ордоньеса.

По итогу Манчестер Сити занял 22 место с 11 очками (три победы и две ничьи). Брюгге стал 24 и также сыграет в стыках.

Манчестер Сити - Брюгге 3:1
Голы: Ковачич, 53, Ордоньес, 62 (аг), Савиньо, 77 - Оньедика, 45

В параллельной игре ПСЖ на выезде играл против Штутгарт. Французский коллектив разбил соперника. 

Главным героем матча стал вингер Усман Дембеле, который оформил хет-трик. Еще один гол забил Баркола.

В конце встречи Штутгарт сумел реализовать свой момент. Фюрих записал себя в протокол.

В турнирной таблице ПСЖ стал 15 с 13 очками, а Штутгарт не сумел выйти дальше, закончив на 26 строчке.

Штутгарт - ПСЖ 1:4
Голы: Фюрих, 78, Баркола, 7, Дембеле, 19, 35, 54

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба
Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался
Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:50
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Европа00:49
Шахтер подтвердил уход Степаненко из клуба
Бокс00:40
Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался
Европа00:24
Ливерпуль выиграл этап Лиги несмотря на поражение ПСВ, Барселона сыграла вничью с Аталантой
Лига Чемпионов00:16
Лига чемпионов: победы Бенфики и Баварии, поражения Жироны и Милана, провал Монако, успех Атлетико
Лига Чемпионов00:02
Реал, Бавария, Манчестер Сити в стыках, Лилль, Астон Вилла в 1/8 финала: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Шахтер проиграл Боруссии и покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:55
Манчестер Сити и ПСЖ пробились во второй раунд Лиги чемпионов, вырвав победы в последнем туре
Лига Чемпионов23:22
Шахтер забил в ворота Боруссия Д, воспользовавшись ужасной ошибкой вратаря
Лига Чемпионов23:12
Игрок Астон Виллы установил рекорд Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK