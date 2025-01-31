Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф

Команды узнали своих соперников в стыковых матчах.

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Ранее по итогам основной стадии главного европейского клубного турнира, который разыгрывался в обновленном формате, определились 16 участников стыковых матчей и восемь команд, получивших прямые путевки в 1/8 финала.

Читай также: Реал, Бавария, Манчестер Сити в стыках, Лилль, Астон Вилла в 1/8 финала: Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В стыковых матчах или в 1/16 финала сыграю команды, которые в общей турнирной таблице Лиги чемпионов заняли места с 9-го по 24-е. Победители этих противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восьмеркой лучших команд.

Лига чемпионов, стыковые матчи

Серебряная часть сетки:

Брест (Франция) - ПСЖ (Франция)

Брюгге (Бельгия) - Аталанта (Италия)

Манчестер Сити (Англия) - Реал Мадрид (Испания)

Ювентус (Италия) - ПСВ (Нидерланды)

Голубая часть сетки:

Монако (Франция) - Бенфика (Португалия)

Спортинг (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия)

Селтик (Шотландия) - Бавария (Германия)

Фейенорд (Нидерланды) - Милан (Италия)

Источник: UEFA.COM

Стыковые матчи Лиги чемпионов будут сыграны 11/12 и 18/19 февраля 2025 года.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!