Динамо - Аталанта: обзор матча и результат поединка 11.02.2025

Юные бергамаски открыли счет на 12-й минуте, когда Бонсиньори Гогги сыграл на добивании после сэйва Суркиса. "Бело-синие" ответили двумя голами в середине тайма: Камара срезал мяч в свои ворота после углового, а Пономаренко головой замкнул навес Осипенко.

Перед перерывом Динамо U-19 закрепило собственное преимущество. Это Кремчанин низовым ударом прошил голкипера Аталанты U-19. Однако воспитанники "Богини" не опустили руки.

Сыграли джокеры бергамасков. На 63-й минуте Ведрани протолкнул мяч за линию после ошибки Суркиса, выпустившего мяч из рук. На 70-й же минуте Фиогбе метко пробил в угол после перехвата.

В финальные минуты обе команды упустили возможности вырвать победу, поэтому дело перешло к серии одиннадцатиметровых. Там промахнулись "динамовцы" Кремчанин, Пейкришвили и Третьяк, а бергамаски реализовали семь из девяти ударов и пробились в следующий раунд.

Статистика матча Динамо – Аталанта 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 – Аталанта U-19 – 3:3 (пенальти – 6:7)

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори Гогги, 12, Ведрани, 63, Фиогбе, 70

Ожидаемые голы (xG): 1.63 - 1.81

Владение мячом: 44 % - 56 %

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 4 - 2

Фолы: 18 - 13

Динамо U-19: Суркис – Коробов (Третьяк, 80), Сизонюк (Лобко, 90+3), Захарченко, Губенко – Осипенко (Люсин, 80), Пейкришвили, Саленко, Кремчанин, Редушко (Андрейко, 74) – Пономаренко

Аталанта U-19: Дзанки – Геззи (Симонетто, 46), Таванти, Гоббо – Иделе, Бонсиньори Гогги (Исоа, 65), Гариани (Фиогбе, 55), Бонаноми (Арригони, 84), Стефанони – Камара, Бальдо (Ведрани, 46)

Предупреждения: Коробов, Третьяк, Пономаренко, Саленко – Иделе

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