Фанаты Манчестер Сити рассказали, кому посвятили баннер с Родри - не для Винисиуса

В рамках первого стыкового матча Лиги чемпионов Манчестер Сити дома проиграл Реалу (2:3).

Болельщики "горожан" перед поединком продемонстрировали баннер с полузащитником команды Родри и Золотым мячом.

"Перестань так горько плакать", — написано на плакате. Это название песни группы Oasis (Stop crying your heart out).

"Никто в СМИ на самом деле не понял, что человек, на которого был направлен баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес.

Это он инициировал кампанию клеветы против Родри и бойкот церемонии игроками его клуба. Это нужно было подчеркнуть, независимо от результата игры", — говорится в посте фанатской группы Манчестер Сити.

Nobody in the media actually realised that the person the banner targeted was not even on the pitch? Florentino Perez. It’s him who instigated a slur campaign against Rodri & boycott of the ceremony by his clubs’ players. Point needed making whatever the result of the game. pic.twitter.com/bWDQg6lwFh