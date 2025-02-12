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Фанаты Манчестер Сити рассказали, кому посвятили баннер с Родри - не для Винисиуса

Английские болельщики обратились к человеку, из-за которого Реал пропустил церемонию вручения Золотого мяча.
Сегодня, 16:32
Баннер на матче Манчестер Сити - Реал / Getty Images
Баннер на матче Манчестер Сити - Реал / Getty Images

В рамках первого стыкового матча Лиги чемпионов Манчестер Сити дома проиграл Реалу (2:3).

Болельщики "горожан" перед поединком продемонстрировали баннер с полузащитником команды Родри и Золотым мячом.

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"Перестань так горько плакать", — написано на плакате. Это название песни группы Oasis (Stop crying your heart out).

"Никто в СМИ на самом деле не понял, что человек, на которого был направлен баннер, даже не был на поле? Флорентино Перес.

Это он инициировал кампанию клеветы против Родри и бойкот церемонии игроками его клуба. Это нужно было подчеркнуть, независимо от результата игры", — говорится в посте фанатской группы Манчестер Сити.

Напомним, что Родри стал обладателем Золотого мяча, опередив Винисиуса Жуниора. 

Ранее сообщалось, что Винисиус обошел Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, сыграв почти на 50 матчей меньше.

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