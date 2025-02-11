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Холанд сравнялся по голам в Лиге чемпионов с украинской легендой

Норвежец настрелял столько же, сколько и Андрей Шевченко.
Вчера, 22:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил свой 48-й гол в Лиге чемпионов.

Напомним, "горожане" играюти с мадридским Реалом в 1/16 финала турнира. Норвежец забил гол на 19-й минуте матча.

По этому показателю Холанд сравнялся с Андреем Шевченко, который так же имеет на своем счету 48 голов в главном еврокубковом турнире.

Рекордсменом турнира является Криштиану Роналду со 140 голами.

Но момент написания заметки счет в матче остается 1:0 в пользу Манчестер Сити по итогам первого тайма.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник Сити продолжит карьеру в Швейцарии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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