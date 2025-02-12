Манчестер Сити - Реал: Обзор и результат матча Лиги чемпионов
В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов Ман Сити на своем поле встретился с Реалом.
«Горячо» стало еще до матча, ведь фаны „горожане“ устроили интересный перформанс для соперника и персонально для Винисиуса Жуниора.
Страсти продолжали накаляться уже во время игры, моменты летели один за другим, но счет был открыт только на 19-ой минуте. Автором мяча стал Эрлинг Холанд.
Реал сравнял только в начале второго тайма благодаря мячу Килиана Мбаппе.
Позже Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.
Однако, это не помогло его команде не то что победить, а даже сыграть вничью, ведь Браим Диас и Джуд Беллингем принесли победу «сливочным».
Статистика матча Лиги чемпионов 1/16 финала Ман Сити - Реал.
Манчестер Сити - Реал 2:3
Голы: Холанд, 19, 80 (пен) - Мбаппе, 60, Диас, 86, Беллингем, 90+2
xG: 1.60 - 3.42
Удары: 11 - 20
Удары в створ ворот: 4 - 8
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