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Манчестер Сити - Реал: Обзор и результат матча Лиги чемпионов

У мадридцев были другие планы.
Сегодня, 00:02
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов Ман Сити на своем поле встретился с Реалом.

«Горячо» стало еще до матча, ведь фаны „горожане“ устроили интересный перформанс для соперника и персонально для Винисиуса Жуниора.

Страсти продолжали накаляться уже во время игры, моменты летели один за другим, но счет был открыт только на 19-ой минуте. Автором мяча стал Эрлинг Холанд.

Реал сравнял только в начале второго тайма благодаря мячу Килиана Мбаппе.

Позже Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

Однако, это не помогло его команде не то что победить, а даже сыграть вничью, ведь Браим Диас и Джуд Беллингем принесли победу «сливочным».

Статистика матча Лиги чемпионов 1/16 финала Ман Сити - Реал.

Манчестер Сити - Реал 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пен) - Мбаппе, 60, Диас, 86, Беллингем, 90+2

xG:  1.60 - 3.42
Удары: 11 - 20
Удары в створ ворот: 4 - 8

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