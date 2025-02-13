Бавария переиграла Селтик, Милан уступил Фейеноорду в матчах Лиги чемпионов
В среду, 12 февраля, прошли первые матчи стыкового раунда Лиги чемпионов.
Шотландский Селтик на своем поле принимал немецкую Баварию. Мюнхенцы доминировали по ходу всей встречи, что позволило им обеспечить комфортный результат.
В первой игре гол забил Олисе, а сразу после перерыва отличился Кейн.
Селтик сумел реализовать один из своих моментов, что оставляет им шансы на второй поединок, который пройдет в Мюнхене.
Селтик - Бавария 1:2
Голы: Маэда, 79 - Олисе, 45, Кейн, 49
Селтик: Шмейхель - Джонстон, Картер-Уикерс, Трасти, Тейлор (Шлупп, 65) - Энгельс, Макгрегор, Хатате - Кюн (Ян Хен Чжун, 77), Ида (Жота, 65), Маэда.
Бавария: Нойер - Лаймер, Упамекано, Дайер, Геррейру (Ито, 78) - Горецка, Киммих - Олисе (Гнабри, 65), Мусиала (Мюлер, 87), Сане (Коман, 64) - Кейн.
Читай также: Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче
В параллельном матче нидерландский Фейеноорд дома встречался с итальянским Миланом.
Судьбу встречи определил один гол, который был забит на третьей минуте. Пайшан отличился результативным действием, которое позволило Фейеноорду добыть минимальную победу.
Милан во втором тайме создал несколько моментов вперед, но нанесли всего один удар в створ ворот, с которым справился вратарь.
Фейеноорд - Милан 1:0
Гол: Пайшан, 4
Фейеноорд: Велленройтер - Рид (Осман, 79), Белен, Ганцко, Смал (Буэно, 69) - Модер, Миламбо, Тимбер (Митчелл, 80) - Хадж Мусса, Уэда (Карранса, 46), Пайшан (Иванушец, 86)
Милан: Меньян - Уокер, Тиав (Томори, 59), Павлович, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Пулишич (Чуквезе, 60), Фелиш, Леау (Камарда, 83) - Хименес (Абрагам, 82)
Предупреждения: Смал, Миламбо - Тиав
Ответные матчи команд пройдут 18 февраля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!