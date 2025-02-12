Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче

В среду, 12 февраля, Брюгге принимал дома Аталанту в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Хозяева неожиданно вышли вперед уже на 15-й минуте. Ферран Хутгла точным ударом отправил мяч в левый угол ворот. После этого Брюгге все равно продолжал давить, опровергая свой статус андердога матча.

Однако еще до перерыва команда Гасперини сумела отыграться усилиями Дзаппкосты и Пашалича. Во втором тайме обе команды стали играть еще акттивней, обмениваясь моментами, но в целом у хозяев оставалось минимальное преимуещство.

И когда уже казалось, что команды будут решать все в ответном матче, Исак Хин привез пенальти в собственные ворота. После долгих переговоров с VAR арбитр не изменил своего решения, и Густаф Нильсон точным ударом вырвал для Брюгге преимущество перед следующим поединком.

Статистика матча Брюгге - Аталанта 1/16 финала Лиги чемпионов

Брюгге - Аталанта 2:1

Голы: Хутгла, 15, Нильссон (пенальти), 90+4 - Пашалич, 41

Ожидаемые голы (xG): 1.53 - 1.26

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 4 - 2

Фолы: 7 - 11

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