Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче
В среду, 12 февраля, Брюгге принимал дома Аталанту в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Хозяева неожиданно вышли вперед уже на 15-й минуте. Ферран Хутгла точным ударом отправил мяч в левый угол ворот. После этого Брюгге все равно продолжал давить, опровергая свой статус андердога матча.
Однако еще до перерыва команда Гасперини сумела отыграться усилиями Дзаппкосты и Пашалича. Во втором тайме обе команды стали играть еще акттивней, обмениваясь моментами, но в целом у хозяев оставалось минимальное преимуещство.
И когда уже казалось, что команды будут решать все в ответном матче, Исак Хин привез пенальти в собственные ворота. После долгих переговоров с VAR арбитр не изменил своего решения, и Густаф Нильсон точным ударом вырвал для Брюгге преимущество перед следующим поединком.
Статистика матча Брюгге - Аталанта 1/16 финала Лиги чемпионов
Брюгге - Аталанта 2:1
Голы: Хутгла, 15, Нильссон (пенальти), 90+4 - Пашалич, 41
Ожидаемые голы (xG): 1.53 - 1.26
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 11
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