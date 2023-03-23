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Украина обыграла Брентфорд Б в товарищеском матче

Команда Руслана Ротаня одолела соперника.
Сегодня, 21:00

В рамках подготовки к матчу квалификации на чемпионат Европы против Англии сборная Украины провела спарринг за закрытыми дверями против дублирующего состава Брентфорда.

Следить за поединком не было возможности, но известно, что в середине первого тайма счет открыл дебютант национальной команды Александр Сваток.

Во второй половине увеличил счет молодой хавбек Шахтера Георгий Судаков, который точно пробил с дальней дистанции.

Брентфорд Б – Украина 0:2
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.

Отметим, что матч против Англии пройдет в воскресенье, 26 марта. Онлайн-трансляция матча будет доступна на ISPORT.


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