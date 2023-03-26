Испания поставила рекорд Евро по домашним победам

Последнее поражение было 20 лет назад.

Сборная Испании под руководством нового тренера с легкостью разгромила Норвегию в рамках квалификации к Евро-2024.

Таким образом дебютная игра Луиса де ла Фуэнте стала рекордной для сборной. Испания не проигрывает дома в рамках Евро на протяжении 23 матчей.

Последний раз "красная фурия" теряла очки на домашней арене в 2003 году, когда проиграла Греции 0:1.

Напомним, что следующим соперником испанцев станет сборная Шотландии 28 марта.

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