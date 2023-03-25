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Испания - Норвегия 3:0: обзор матча и результат игры 25.03.2023

"Фурия роха" уверенно одолела оппонента.
Вчера, 23:47
Испания - Норвегия / Getty Images
Испания - Норвегия / Getty Images

В субботу, 25 марта, в рамках первого тура квалификации на Евро-2024 Испания принимала на своем поле сборную Норвегии. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме трибуны смогли увидеть всего один забытый мяч. Хавбек Дани Ольмо распечатал ворота Орьяна Нюланда.

Во второй половине встречи испанцы смогли завершить начатое. Вышедший на поле нападающий Хоселу сумел всего за пару минут оформил дубль и поставить финальную точку в данной встрече.

Отметим, ключевой игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропускал данную встречу из-за травмы. Более того, форварду пришлось покинуть расположение национальной команды.

Статистика матча Испания - Норвегия квалификации на Евро-2024

Испания - Норвегия 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Ожидаемые голы (xG): 1,71 - 0,69
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 8 - 13

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Мерино (Фабиан Руис, 81), Родри, Ольмо (Пино, 67), Гави (Ойарсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81), Аспас (Себальос, 58).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Рюэрсон, 74), Страннберг, Эстигор, Мелинг (Бьеркан, 74), Берге (Сольбаккен, 74), Эльюнусси (Ларсен, 74), Эурснес, Берг, Эдегор, Серлот (Брюнхильдсен, 86).

Предупреждения: Эдегор (41), Серлот (51).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Норвегии

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