Хоселу - второй игрок в истории Испании, сделавший дубль в дебютном матче

Вчера, 25 марта, сборная Испании дома принимала сборную Норвегии, которая без Эрлинга Холанда не смогла ничего противопоставить хозяевам.

На 84-й и 95-й минутах отличился только-только вышедший на замену форвард Эспаньола Хоселу.

Испанец стал вторым в истории сборной игроком, который сделал дубль в дебютном матче. Ранее это удавалось лишь Фернандо Морьентесу в 1998 в товарищеской игре против Швеции.

"До сих пор не могу поверить, что забил два голы в своем дебютном матче! Для любого игрока это лучшее, что может случиться. Это награда за всю работу, которую вы выполняете каждый день на протяжении всей карьеры.

Именно сейчас, когда я в эйфории, хочу поблагодарить свою жену, свою маму, своих детей. Они все приложили огромные усилия, чтобы поддержать меня, чтобы я был здесь", – приводит слова нападающего сборной Испании сайт УЕФА.

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